eprint以1元轉售「桔梗」母企四成股權　由股東轉做債主

eprint Group（1884）公布，將持有餐飲店「桔梗」的控股公司E-Post Ltd四成股權，以象徵式代價1元轉售予E-Post Ltd另一股東奎元淋。

完成交易後，eprint Group將不再持有E-Post Ltd任何股權，不再為聯營公司，但保留對E-Post Ltd的債權，至於奎元淋目前持有E-Post Ltd三成股權，交易完成後將提高至七成；其餘三成則由另一獨立第三方持有。

E-Post近兩年蝕逾千萬元

eprint解釋，是次出售是考慮到疫情對餐飲業務產生不利影響，E-Post Ltd於2020年及2021年3月底，分別錄得180萬及860萬元虧損，財務表現未達預期。

考慮E-Post Ltd虧損狀況、財務表現預期持續不佳，及截至今年9月底錄得淨負債約860萬元，董事認為出售事項可讓公司將資源集中於現有主要業務。eprint估計，完成交易後錄得未經審核收益約20萬元，惟最終視乎出售的E-Post Ltd實際收益或虧損而定。

「桔梗」早前於社交平台「告急」，反被網民指服務態度差和食物性價比低惹來批評；其後「桔梗」被業主入稟追討306萬元租金，並要求交出舖位。

至於eprint則較早前公布， 稱因不慎疏忽未有適時披露對人氣餐飲店「桔梗」所屬公司提供股東貸款934萬元。