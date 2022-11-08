管理逾3,497億美元資產的環球投資管理公司霸菱發表《亞洲股票：長遠前景向好，但風險猶存》報告，提到亞洲股票市場於未來數月仍將持續波動，但有理由認為⻑遠前景依然向好。該行料，明年中國可能取消對「動態清零」的政策，屆時有望改善中國經濟的增⻑勢頭。



報告提到，亞洲股票市場年初至今的跌勢，令2022年成為自環球金融危機以來年度表現最差的一年。然而，儘管市場表現低迷且企業盈利目前處於下調周期，但市場普遍預期2023年的盈利增⻑將維持於中等水平的個位數。雖然這有望提振投資者情緒，但近期的宏觀經濟發展及地緣政治動態（包括美國對中國高科技出口的限制），持續對盈利預期構成下行風險。

霸菱認為，今年股票市場大幅回調，主要受罕見的宏觀經濟及盈利風險的共同影響。展望未來，隨著聯儲局對收緊政策的步伐積極、環球流動性緊縮及美元強勢，可能進一步加劇風險。

而2023年環球經濟缺乏增⻑動力，為抑制通脹實行的加息以及飆升的能源成本，有可能令美國及歐盟均陷入經濟衰退。與此同時，由於中國堅持對新冠病毒實施「動態清零」政策至少至明年第二季，預計中國的經濟增⻑復甦仍較為溫和。

儘管新興亞洲市場的通脹仍處於合理水平，但中國以外的部份國家為避免當地貨幣直線下跌，不得不實行與聯儲局同步的貨幣政策。此外，中美兩國的地緣政治緊張局勢，以及由此衍生的不明朗因素，可能會抑制近期資本開支的投資，從而加速供應鏈一分為二的投資。

聯儲局明年或結束緊縮周期

該行認為，預計亞洲股票市場於未來數月仍將持續波動，但有理由認為⻑遠前景依然向好。首先，聯儲局可能於明年年初至年中逐步結束其緊縮周期，這應有助於緩解強勢美元對亞洲股票的不利影響。

其次，中國共產黨第二十次全國代表大會預計將確定中國未來五年的最高領導層，這應能更好地協調促進增⻑的支持性政策及實施結構性改革。此外，明年中國可能取消對新冠病毒「動態清零」的政策，屆時有望改善中國經濟的增⻑勢頭。