虛幣交易所FTX代幣瀉近兩成　或陷「LUNA式爆煲」　遭幣安清倉

撰文：黃文琪
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虛擬貨幣市場再出現動蕩。對沖基金Alameda Research據報大量資產和抵押品，大部分是由同系加密貨幣交易所FTX所發行的代幣FTT。市場憂慮FTX流動性，一度引發用戶擠兌情況，FTT今日曾插約三成，現跌19.89%，報18.22美元。

加密貨幣大亨Sam Bankman-Fried（SBF）有份控制FTX及Alameda，加密貨幣資訊網站CoinDesk早前披露，由Bankman-Fried創立交易商Alameda的資產負債表，指出其146億美元資產當中包括58億美元的FTT代幣、12億美元的Solana 代幣（SOL）、33.7億美元的不明加密貨幣、20億美元的證券投資。

因Alameda Research資產與FTT深度綁定而造成用戶恐慌，甚至將其與LUNA事件相提並論，從而大規模從FTX撤資。

據Nansen 數據，上周FTX面臨大規模穩定幣外流，涉約4.51億美元。與此同時，幣安（Binance）上周有 4.11 億美元的穩定幣流入，目前餘額為 267 億美元。

Sam Bankman-Fried 是FTX數字資產衍生品交易所創辦人兼CEO（ Alameda Research網頁圖片）

趙長鵬：出售FTT為風險管理

幣安行政總裁趙長鵬早前表示，公司基於近期獲悉情況出售所持FTT，指稱出售為風險管理，是從早前LUNA幣暴跌事件汲取教訓，並非基於市場競爭沽售競爭同業代幣FTT以打擊FTX。

不過，Sam Bankman-Fried周一（7日）於Twitter發文指， FTX 當前並沒有收到任何影響，用戶資產非常安全，並表示 FTX 所有的資金都經過了GAAP的審計，擁有超10億美元的現金，並稱一個競爭對手正試圖散播虛假的謠言來攻擊公司。

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