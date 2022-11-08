虛幣交易所FTX代幣瀉近兩成　或陷「LUNA式爆煲」　遭幣安清倉

虛擬貨幣市場再出現動蕩。對沖基金Alameda Research據報大量資產和抵押品，大部分是由同系加密貨幣交易所FTX所發行的代幣FTT。市場憂慮FTX流動性，一度引發用戶擠兌情況，FTT今日曾插約三成，現跌19.89%，報18.22美元。



加密貨幣大亨Sam Bankman-Fried（SBF）有份控制FTX及Alameda，加密貨幣資訊網站CoinDesk早前披露，由Bankman-Fried創立交易商Alameda的資產負債表，指出其146億美元資產當中包括58億美元的FTT代幣、12億美元的Solana 代幣（SOL）、33.7億美元的不明加密貨幣、20億美元的證券投資。

因Alameda Research資產與FTT深度綁定而造成用戶恐慌，甚至將其與LUNA事件相提並論，從而大規模從FTX撤資。

據Nansen 數據，上周FTX面臨大規模穩定幣外流，涉約4.51億美元。與此同時，幣安（Binance）上周有 4.11 億美元的穩定幣流入，目前餘額為 267 億美元。

Sam Bankman-Fried 是FTX數字資產衍生品交易所創辦人兼CEO（ Alameda Research網頁圖片）

趙長鵬：出售FTT為風險管理

幣安行政總裁趙長鵬早前表示，公司基於近期獲悉情況出售所持FTT，指稱出售為風險管理，是從早前LUNA幣暴跌事件汲取教訓，並非基於市場競爭沽售競爭同業代幣FTT以打擊FTX。

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

不過，Sam Bankman-Fried周一（7日）於Twitter發文指， FTX 當前並沒有收到任何影響，用戶資產非常安全，並表示 FTX 所有的資金都經過了GAAP的審計，擁有超10億美元的現金，並稱一個競爭對手正試圖散播虛假的謠言來攻擊公司。