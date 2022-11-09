加密貨幣風暴再起　FTT先遭幣安清倉瀉七成　後者再擬出手相救

加密貨幣圈再起風暴，多隻加密貨幣急挫，風眼點是加密貨幣交易所FTX所發行的代幣FTT，因同系對沖基金Alameda Research 被揭財務危機，令到FTT的流動性遭市場質疑，甚至將其與LUNA事件相提並論，最終引發用戶擠兌情況，導致FTT價格單日狂瀉七成。



其他加密貨幣亦同步下挫，比特幣下挫近一成，最新跌穿18,500美元，新報18,487美元；以太幣挫16%，報1,325美元。

加密貨幣交易所FTX已經向對手全球最大的加密貨幣交易所幣安求助，並獲提出收購。幣安聯席創始人兼首席執行官趙長鵬指，FTX的「流動性嚴重不足」，而幣安打算幫助解決問題。

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022

Sam Bankman-Fried則於Twitter上發帖，指出FYX與幣安已達成一項「戰略交易」，正待盡職調查。

不過趙長鵬補充，將在未來幾天進行全面調查，但公司有權隨時退出交易。