中國10月CPI升2.1%　豬肉漲價近52%　PPI近兩年來首次下降

中國10月消費者物價指數（CPI）按年增2.1%，較上月回落0.7個百分點，兼低過市場預期的升2.4%。至於工業生產者出廠價格（PPI）按年下跌1.3%，為2020年12月以來首次下降，同時亦是2020年11月後新低。上月數據為增長0.9%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，10月份，受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，CPI按月和按年漲幅均回落。PPI方面，10月份，部分行業需求增加，全國PPI按月小幅上漲，但受去年同期對比基數較高影響，按年由漲轉降。

在CPI成分中，按年計，食品價格上漲7%，漲幅較上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約1.26個百分點。食品中，豬肉價格上漲51.8%，漲幅比上月擴大15.8個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲1.7%，漲幅比上月回落0.9個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲12.5%、13.5%和5.6%，漲幅均回落較多。

另外，PPI方面，生產資料價格由上漲0.6%轉為下降2.5%；生活資料價格上漲2.2%，漲幅擴大0.4個百分點。