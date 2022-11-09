領展可分派總額跌1.8%至近33億元　每基金單位中期分派155.51港仙

領展（0823）公布，截至９月底，可分派總額達32.77億元，按年跌1.8%，每基金單位中期分派為155.51港仙，少於去年同期的159.59港仙；若撇除去年度上半年之每基金單位酌情分派7港仙，每基金單位中期分派增長1.9%。

期內收益及物業收入淨額分別按年增加4.6%及4.5%，至60.42億元及45.87億元；投資物業組合之估值上升5%至2,234.85億元，主要受惠於108.53億港元公平值收益及38.18億元資產收購，不過同時被分被外幣貶值48.15億元所抵銷。每基金單位資產淨值增加4.9%至80.86元。

零售物業平均續租租金持續上升

香港物業組合方面，物業組合收益總額及物業收入淨額分別按年增長4.3%及5.3%，整體租金收繳率則維持在96%的穩健水平。當中零售物業平均續租租金調整率持續上升，由去年下半年的5.9%升至今年度上半年的8.5%。平均每平方呎租金為63.2元。

至於停車場及相關業務之收益按年增長12.7%，原因為月票銷售增長令人鼓舞。停車場時租收益按年增長2.1%並超越疫情前水平。於2022年8月上調停車場月租租金，平均增幅為中單位數百分比。停車場月租收入增錄得按年3.4%之增長。

內地方面，物業組合之收益總額按年增長3.3%，受疫情影響，今年度上半年內地零售物業組合收益按年下降0.2%；寫字樓方面，在市場競爭激烈但需求疲弱，保持高租用率仍為集團的主要重點。辦公室續租租金調整率為負18.2%，主要由於集團與主要商戶重續合約。