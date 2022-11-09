國泰航空宣佈CEO換人　鄧健榮退休由林紹波接替

國泰航空今日（9日）宣佈，鄧健榮辭任公司常務董事兼行政總裁，並由常務董事兼現任顧客及商務總裁林紹波接替出任公司行政總裁，林紹波亦將繼續擔任香港快運主席。另外，劉凱詩獲委任為常務董事，並接替林紹波出任公司顧客及商務總裁。上述變動將於2023年1月1日起生效。



國泰航空表示，鄧健榮呈辭乃基於其退休，董事局謹此對鄧建榮為公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。他將於2023年1月1日起出任香港太古集團新職。

至於接任的林紹波現年50歲，於1996年加入太古集團，並曾於公司的香港、日本及斯里蘭卡辦事處工作，自2019年8月19日起擔任公司顧客及商務總裁兼董事。他於2013年7月至2017年5月擔任香港飛機工程有限公司董事兼總經理— 香港營運，2017年6月至2019年7月出任公司商務及貨運董事，自2019年8月20日起亦為香港快運航空有限公司主席。

國泰航空續以雙品牌策略發展。（資料圖片／張浩維攝）

國泰航空主席賀以禮亦向林紹波獲委任為行政總裁致賀：「我衷心祝賀林紹波出任行政總裁，實在深慶得人。林紹波將領導國泰航空繼續朝新冠疫情後的復常邁進，迎接香港國際機場三跑道系統的落成，及繼續增加客運運力。集團繼續以雙品牌策略，透過國泰航空的優質服務及全資擁有的廉航香港快運，在復常道路上取得先機」。

此外，韓兆傑辭任公司常務董事兼營運及航空服務總裁。麥皓雲獲委任為常務董事，並接替韓兆傑出任公司營運及航空服務總裁。變動將於2023年4月1日起生效。