內房｜建業地產部份美元債持有人　據報仍未到已到期債息

據《彭博》報道建業地產（0832）部份美元債券持有人，尚未收到於本周一（7日）到期的利息。報道又指出受疫情等影響已有數家內房宣布違約。

報道指出截至周二中午，兩名債券持有人仍未收到建業一筆在明年到期的票據利息。據《彭博》匯編數據顯示，該筆債券利息為780萬美元，而寬限期為30日，所以仍未構成違約。報道指出建業投資者關係部門，尚未回覆查詢。

正榮﹕或未履行境外債還款義務

另一間內房正榮（6158）指出，公司大多數物業項目發展及進展仍按計劃進行，可是不利的市場環境，讓公司仍面臨重大流動性壓力。考慮到集團目前緊張的流動性情況及為了公平對待所有債權人，集團預期集團成員可能無法在到期時或在寬限期內履行其還款義務。如集團未能按期履行還款義務且無法及時與債權人達成解決方案，或會導致相關財務義務的加速履行或其他強制措施。但截至今日，公司未有收到其境外債權人的任何加速還款通知。

正榮指，為了進一步推動整體債務管理方案及與境外債權人進行透明的溝通，已進一步委任安邁融資顧問及安永作為其聯合財務顧問，以及委任盛德律師事務所作為其法律顧問。

公司又知悉一個由若干公司境外票據持有人組成的債權人特別小組（AHG）已被成立，公司鼓勵AHG和其他境外債權人就整體債務管理方案的進展聯繫聯合財務顧問。