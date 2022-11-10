潘燦良﹕仍努力爭取成為中產冀規劃退休生活　廖子妤盼回大馬置業

滙豐最新調查顯示，港人普遍認為需擁有港幣590萬元個人流動資產，方能成為香港中產。該行邀請得電影《梅艷芳》獲得金像獎最佳女配角的廖子妤，以及舞台劇及電視劇演員潘燦良，成為卓越理財最新宣傳片主角。兩人今日在記者會上，大談如何透過理財務求在未來享有更佳生活。潘燦良笑言，對於要達到調查要求成為中產，仍在努力中，廖子妤就計劃在大馬置業。



廖子妤冀在大馬置業讓父母安享晚年

廖子妤在宣傳片中擔任女強人，她表示，自己比較擅長演戲，拍廣告屬於新嘗試，並在從中找到和現實中自己的共同點，就是早年在父母支持下追求理想而拼搏到30歲，父母年邁開始需要為其計劃退休，而現實生活中也正在為父母退休做打算，包括在家鄉馬來西亞置業，由此獲得很深的啟發。

她分享，早年因為自己追求理想而拼搏，還沒有好好理財，但自己是家中的「大家姐」，還有兩個妹妹和母親生活在馬來西亞，父親則在印尼從商，由於工作等因素令自己和家人相處時間很少，但很開心的是下周即將回家和家人團聚。她已經和妹妹商量過，希望能在馬來西亞置業，令父母能夠安享晚年。

潘燦良﹕希望藉資產增值與妻子擁理想退休生活

至於潘燦良，則在宣傳片中擔任父親角色，需要為子女作未來規劃。作為滙豐卓越理財真實客戶，他笑言，對於需要590萬元流動資產以成為中產，仍在努力中，目前希望規劃好自己的退休生活。雖然現實生活中沒有子女，但有擔任過做父親角色的經驗，知道作為父母責任重大，現金新一代自主又獨立，需要有更多元化的發展空間，父母需要為其規劃好將來，成為其後盾。

他又分享，作為演員，「今日唔知聽日事，冇工開就當係退休」，故此會希望透過資產增值，和妻子能夠在將來擁有理想的退休生活。