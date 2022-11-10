科大﹕李家誠創科大樓今日舉行動土儀式　料大樓2025年第四季落成

香港科技大學科大早前獲恒基地產主席李家誠捐贈1.5億元，以支持科大的創新和創業發展。科大指出為答謝對方，科大將校園一幢新科研大樓命名為「李家誠創科大樓」，並於今日（10日）舉行動土儀式，大樓預計將於2025年第四季度竣工。



作為大學的新地標，李家誠創科大樓將為科學和工程的不同範疇提供急需的額外設施，助科大進一步推動其科研、業界合作和技術轉移活動。

大樓淨作業面積為5100平方米

新大樓位近大學清水灣校園的南面入口，樓高八層，提供約5,100平方米淨作業樓面面積，當中3,500平方米為機械人、人工智能、數據科學、可持續發展及健康科學等的實驗室。這幢大樓為學生營造一個開放、具協作性和創新的學習環境，並為教職員提供跨學科和合作研究的機會。大樓天台亦會安裝太陽能板，以促進環境可持續發展。此外，大樓設有行人天橋，連接李兆基校園和通往鄭裕彤樓的有蓋行人通道，方便穿梭科大校園。

李家誠於動土儀式上表示：「創新科技近年已成為香港、以至國家的重點發展方向，亦是香港未來經濟發展的主要動力。我十分榮幸能夠支持科大及其創科大樓項目，為不同研究、創業活動提供充足空間，讓同學盡情發揮他們的創新意念，培育更多業界精英，亦希望大樓落成後，能成為大學與業界的合作交流平台，讓各式各樣的新思維開花結果，為香港創造更好的明天。」

科大校長葉玉如致歡迎辭時表示：「我衷心感謝李家誠對科大的信任，支持大學興建李家誠創科大樓。我們期望大樓成為科大的『生活實驗室』，為我們的年輕人提供更多追尋夢想的空間，以及一個進行跨學科研究和把科技融入生活的平台。科大未來將加強推動把基礎研究轉化為對社會具影響力的科技，並培育更多初創公司，以建立一個蓬勃的創科生態圈。」