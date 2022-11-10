白宮確認中美元首會晤　美股道指升幅破千點　歐股高收

美國上月通脹升幅較預期低，其中撇除食品及能源價格的核心消費者物價指數（CPI）按年升6.3%。消息公布後，觸及市場人士對聯儲局將在下月降低加息幅度至0.5厘的憧憬升溫，並帶動美國三大指數於早段急升。



【00:45】

歐股高收。德股升3.5%，法股升1.96%，英股升1.08%，泛歐STOXX 600指數升2.75%。

【00:35】

美國白宮確認總統拜登周一與中國國家主席習近平會面，美股再飆。道指報33,514點，升1,000點或3.08%；標指報3,923點，升175點或4.68%；納指報10,990點，升637點或6.15%。

【23:10】

美股升幅擴大，道指最新報33462點，升948點，標普指數最新報3904點，升155點，納指升588點，報10938點。

美匯指數跌幅加快，最新報108.74，跌1.64%。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報14110點，升444點，英國富時指數88點，報7384點，法國CAC指數最新報6557點，升126點。

【22:32】

道指最新報33333點，升819點，標普指數升點130，報3879點，納指最新報10859點，升506點。