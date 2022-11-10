DFI﹕月餅銷售理想　帶動美心第三季業務較上半年改善

DFI零售集團公布今年第三季業務表現情況，其中由公司持有50%股權的美心，在餐廳惠顧情況有改善，以及月餅銷情理想，促使季內業務表現較上半年有明顯改善。美心季內盈利能力，與去年相若。



除了持有美心外，DFI零售集團亦有經營7-11﹑惠康及宜家傢俬等零售業務。公司指出與上半年相比，第三季核心盈利能力有改善，又指出旗下的健康與美容﹑便利店及宜家的業務，均從較上半年強勁的同店銷售增長，及較去年同期為佳的盈利能力中受惠。不過卻受到食品及日用品零售業務的較低的盈利抵銷。

DFI零售集團指出，在北亞地區的食品及日用品零售業務按年持平，在東南亞市場則受到消費者減少在家中用餐影響，加上通脹壓力亦降低消費者消費意欲。整體而言食品及日用品零售業務盈利能力受到較高的銷貨成本影響。

便利店業務同店增長較上半年強勁

便利店業務方面，同店銷售在今年第三季增幅較上半年強勁，又指出港﹑澳及新加坡指出從當地放寬出行限制而有改善。內地南方市場則受到出行限制影響。

傢俱業務在季內從銷售動力增加受惠，與上半年相比，第三季同店增長有較強勁增長。同時季內供應鏈限制有改善，增加貨品供應能力。

DFI零售集團又預期整體而言，下半年盈利能力會較上半年佳，可是全年而言盈利會按年出現明顯跌幅。