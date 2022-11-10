麗新系連番動作　麗國及麗展供股集資還債　豐德麗擬私有化寰亞

麗新系出現大動作，其中最終控股公司麗新國際（0191）宣布以2供1，以供股集資4.65億元，旗下麗新發展（0488）同樣宣布供股，集資7.95億元。麗國及麗展指出，集資淨額用以償還銀行融資。

同時麗展旗下的豐德麗（0571）宣布向寰亞傳媒（8075）提出私有化。



麗國宣布供股，以2供1方式﹑供股價每股1.58元，集資4.65億元。供股價較今日（10日）收市價折讓50%。集資資金淨額將用於償還銀行融資。

麗展宣布以2兵1，供股價1.64元，供股集資7.94億元，資金淨額用於償還銀行融資。供股價較今日收市價3.29元，折讓50.2%。

豐德麗對寰亞提私有化

至於寰亞則獲豐德麗提出私有化，寰亞股東每持有6股，可收取5股豐德麗新股，寰亞股東亦可揀選部份現金方案，每持有6股寰亞可收取1股豐德麗新股，以及每股寰亞股份可以收取0.24元現金。

按豐德麗停牌前的0.43元計算，若寰亞股東全數收取豐德麗新股作為接受私有化代價，即每股豐德麗新股為0.36元，較寰亞今日收市價有溢價7%；若以部份現金方案，連同現金0.24元及6分1股豐德麗新股（約0.07元），總代價為0.31元，即較寰亞今日收市價折讓7%。