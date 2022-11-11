FTX據報「撲水」逾700億　港幣市專家︰120%黑天鵝　我都係受害者

加密貨幣交易所FTX瀕臨爆煲，舵手力挽狂瀾。據路透報道，行政總裁Sam Bankman-Fried (SBF)再度向外界求援，希望籌得的金額高達94億美元﹙約733億港元﹚。

SBF求助對象包括向Tron創始人孫宇晨(Justin Sun)籌集約10億美元；向加密貨幣交易所OKX籌集10億美元；向加密貨幣公司Tether籌集10億美元，以及向一組投資基金籌集20億美元。

另外，FTX早前宣布，與Tron共同設立信貸機構，協助平台資產轉換，以讓波場系代幣轉出外部錢包。

幣市專家︰120%黑天鵝

FTX恐爆煲，影響不少幣圈投資者。幣市專家、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民在其FB出文評論事件，指難以想像世界第二大加密貨幣交易所會出問題，形容事件猶如「匯豐/中銀級數的嘅銀行突然破產，120%係黑天鵝。」他直言「 FTX啲錢凍過水」、「FTX我避唔到，我都係受害者」，並安慰投資者道︰「 如果有錢喺入面，不必太自責，極多機構仲有好多錢喺入面；千祈唔好馬後炮話早知就走。」

蔡嘉民没有透露涉及多少金額，但他今年8月曾出帖文，稱每個月在FTX的交易額達逾1億美元。