內地放寬至「5+3」　科技及金融股全面抽升　恒生指數飆逾1200點

美國 10 月消費物價指數（CPI）按年升7.7%，低於預期的8%。撇除食品及能源價格的核心CPI，按年升6.3%，同樣低於市場預期。通脹見頂回落，市場憧憬聯儲局加息步伐減慢，道指收市升超1200點，納指更大升7.35%收市，單日大升760點。



【16：27】港股全日飆1200點

內地放寬防疫限制，加上美股於周四勁升逾1,200點，帶動港股飆逾1,200點，重上17300點水平。不同類別股份今日均獲投資者追捧，科技股表現更為突出，反映科技股走勢的科指勁升逾1成。

恒指收市報17325點，升1,244點，國指升450點，報5867點，科指升318點，報3491點，成交額較上日近倍增至1,825.9億元。總結全日，港股累升1,164點或7.2%。

科技股今日升勢相當凌厲，美團（3690）升12.5%，報159.6元，騰訊（0700）升11.7%，阿里（9988）升12.4%，京東（9618）升16.1%，小米（1810）升4.5%。

內需及消費股亦獲投資者追捧，安踏（2020）升7.7%，李寧（2331）升12.8%，海底撈（6862）升5.4%。

汽車股同樣有理想表現，比亞迪（1211）升8.7%，吉利（0175）升5.7%，廣汽（2238）升4.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升2.1%，平保（2318）飆13.5%，港交所（0388）升11.3%。

【15：18】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3087點，升51點，深成收市報11139點，升231點，滬深300指數收市報3788點，升102點，創業板指數收市報2405點，升48點。

亞太區股市高收，日股升817點，報28263點，台股升14007點，升503點，韓股升80點，報2483點。

港股方面，恒指最新報17272點，升1,191點，國指升418點，報5836點，科指升289點，報3462點。

【14：45】恒指曾升逾1200點

內地放寬密切接觸者防疫限制至「5+3」，曾刺激大市升幅擴大至逾1,200點。恒指最新報17214點，升1,133點，國指升407點，報5824點，科指升287點，報3460點。

美團（3690）飆升11.9%，海底撈（6862）升4%。

【13：43】內地放寬防疫限制

內地進一步放寬防疫政策，密切接觸者的防疫限制要求，由目前「7天集中隔離+3天居家健康監測」，放寬為「5天集中隔離+3天居家隔離」，以及取消入境航班熔斷機制兼。受到有關消息刺激，離岸人民幣兌美元揚326點子，最新報7.1184，港股升幅擴大。

恒指最新報17189點，升1,108點，國指升389點，報5806點，科指升268點，報3440點。

【13：15】內房股午後拉升

內房股午後拉升，旭輝控股（0884）漲近45%，新城發展（1030）漲超34%，龍湖（0960）、碧桂園（2007）漲超30%，綠城中國（3900）漲近20%。

恒生指數午後再上試17000點關，升幅超過900點，成交逾900億元。

【12：00】半日報16962點

恒生指數中午收報16962點，升881點或5.48%。恒生科技指數漲6.53%，報3379.93點。

內房股、新能源汽車股持續走高。碧桂園、龍湖半日升25%，報2.08元；「蔚小理」半日升6%至12%。

中概股走勢強勁，萬國數據（9698）半日升兩成；嗶哩嗶哩（9626）升13%；京東升一成；攜程（9961）升9%。

【11：30】A股三大指數高開低走

A股三大指數高開低走，漲幅集體收窄，房地產板塊繼續走強。上證中午收報3081點，升1.51%；深證成指收報11134點，升2.07%；兩市成交額達7,000億元人民幣。

港股升幅再度擴大，最新升超900點，重上17000點關。龍湖、碧桂園分別升超23%及22%。物管股碧服（6098）亦升約13%。

【10：15】大市升幅回順

港股早段升幅回順，暫升幅不足900點，升約800點報16911點，萬七點關得而復失。

內房繼續領漲大市，龍湖集團（0960）大升17.7%，報16.6元。新城發展（1030）升幅更高達兩成以上；旭輝（0884）、合景泰富（1813）升超16%；綠城中國（3900）升13%；雅居樂（3383）及碧桂園（2007）均升超一成。

【09：20】港股裂口高開千點

恒生指數開報17120點，裂口高開1039點。恒生科技指數高開近一成，升314點，報3487點。

成份股方面，ATMXJ全線造好，騰訊（0700）升逾9%；美團（3690）升近13%；阿里（9988）升9%；京東（9618）升逾一成；小米（1810）漲8%。

美元指數急跌，有利內房減輕境外債壓力，碧桂園（2007）及龍湖（0960）升近15%。

造車新勢力「蔚小理」分別升9%至15%。