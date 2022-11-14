恒指升逾500點　內房股續向好　碧桂園彈逾45%｜持續更新

美國10月份通脹放緩，市場繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐，港股兩周飆2462點返萬七關，內房股氣氛續向好，最新消息傳中國監管部門下發促進房地產市場平穩健康發展的16條措施，對深度調整中的樓市實施更為全面的金融支持。



【11：12】恒指升515點

恒指升515點，報17841點；科指升2.97%，報3595點。

內房造好，中海外 （0688）升逾一成，潤地 （1109） 升逾12%，碧桂園 （2007）升逾45%，雅居樂 （3383） 升近39%，龍湖 （0960）升逾22%。

【10：00】恒指升418點

恒指升幅收窄至418點，報17743點；科指升2.16%，報3567點。

內房造好，中海外 （0688）升逾9%，潤地 （1109） 升逾8%，碧桂園 （2007）、雅居樂 （3383） 升逾32%，龍湖 （0960）升近22%。

火幣科技 （1611） 逆市挫逾21%，低見3.23元。

【09：20】恒指高開673點

恒指今早高開673點，報17999點；科指升5.56%，報3685點。

網易（9999）升10.28%，京東（9618）升9.51%，騰訊（0700）升4.18%，阿里巴巴（9988）升3.11%，美團（3690）升4.64%。

火幣科技（1611）跌1.7%，報4.04元；該公司表示其全職附屬公司有逾1.4億元加密貨幣可能無法提取。