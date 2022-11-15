恒生推1年期定存利率4.1厘　與滙豐渣打看齊

美國聯儲局預告將持續加息抗通脹，加上臨近年尾，港銀上調定存息搶存款越見激烈，當中近月主力於中短期定存的恒生銀行，昨日推出1年期港元定存4.1厘優惠，起存額僅為1萬元，與滙豐高端理財客戶的優惠利率，以及渣打銀行看齊。



另外，恒生銀行上調3個月網上專屬優惠定存利息至3.95厘，繼續領先於其他四大行。目前恒生銀行3個月、6個月及1年期港元定存利息，分別為3.95厘、4.05厘及4.1厘，前兩者為網上專屬優惠，均為四大行中最高。現時四大行之中，1年期港元定存利息以中銀香港較為落後，但也有4厘。

建行亞洲加入1年期港元定存5厘息行列

同時，建行亞洲也加入1年期港元定存5厘息行列，不過門檻高，需為全新貴賓晉裕，以及貴賓理財客戶並以港元新資金開立，而這兩種理財戶口要求日均結餘最低500萬元及100萬元。如果是現有貴賓晉裕及貴賓理財客戶，則要最少500萬元或800萬元才有12個月4.9厘。

另外，信銀國際的數碼銀行服務inMotion亦再加定存息，1年期港元存息上調至4.8厘，6個月及3個月存息分別加至4.7厘及4.6厘，入場門檻僅為1萬元。

目前市面上提供港元定存1年期5厘或以上利息優惠的，以虛擬銀行平安壹賬通的5.5厘，為全港最高，起存額僅為100元。其次為富邦銀行的5.1厘，但起存額需要100萬元。排行第三的為華僑永亨的5厘，起存為20萬元，但需留意要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。

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