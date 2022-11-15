澳門特首賀一誠﹕力爭非博彩產業佔GDP比例達6成　拓國際旅客市場

澳門行政長官賀一誠公布最新施政報告，會切實推動博彩業帶動非博彩業務發展，嚴格監督新博彩經營承批公司履行批給合同承諾，著力發展非博彩項目，增加非博彩元素，加強開拓國際旅客市場。



他又指出有效監管和持續推動負責任博彩，確保博彩業依法健康有序發展，並爭取非博彩業佔本地生產總值比重佔本地生產總值60%，以及維持當地僱員在綜合旅遊休閒企業任職中﹑高層管理人員比例不低於85%。

賀一誠亦表示完成修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》及配套法規，有序開展娛樂場幸運博彩經營批給的重新競投工作，確保新舊經營批給之盟平穩過渡。博彩業修法及博彩經營批給重新競投，目的是促進博彩業長遠健康規範有序發展，及加強開拓國際客源，推動會議展覽﹑娛樂表演﹑體育盛事﹑文化藝術﹑健康養生﹑主題遊樂等非博彩元素逐步豐富。

籲勿輕信唱衰澳門言論

賀一誠在宣讀施政報告後與當地傳媒會面，就有關競投賭牌公司未來10年擬合共投資1,000億元的說法，他指在競爭委員會未公布前，基於保密制度不會發表任何賭牌競投內容，亦不會就任何消息及推算作回應。

他亦指出賭牌重新競投，政府最新要求是希望員工就業穩定，相關制度要求一定延伸至新合同，以保持員工穩定性。他表示受疫情影響，過去3年博彩業雖處於困難，惟並非虧損3年博彩企業便會倒閉，及呼籲勿輕信「唱衰澳門」的言論。