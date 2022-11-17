香港國際生物科技展下月14日舉辦　雲集海內外學界知名人士

香港國際生物科技展BIOHK2022將於12月14到17日期間舉辦，是香港、國際生物學界的旗艦級展覽。該展覽得到香港社會各界支持，備受觸目，海內外生物科技學界知名人士將統籌各類生物科技相關的大型活動，他們的深度參與突顯了BIOHK2022在香港科技界獨一無二的地位及歷史意義，與每一位香港市民息息相關。BIOHK2022將會樹立香港生物科技新的里程碑，给公眾上一門嶄新的通識課。通過提高市民對生物科技的興趣和知識儲備，讓社會各界與香港這個國際創新科技中心一同作新時代的見證。

日本財務省高級顧問、安倍任期內經濟財政諮詢會顧問、日本「新資本主義」和公益資本主義倡議者、聯盟論壇財團（Alliance Forum Foundation）主席、香港中文大學醫學院名譽教授原丈人

在首日的開幕式結束後，生物科界的各個知名持份者將為全港市民發表一系列專題演講。國際產業代表、日本財務省高級顧問、安倍任期內經濟財政諮詢會顧問、日本「新資本主義」和公益資本主義倡議者、聯盟論壇財團（Alliance Forum Foundation）主席、香港中文大學醫學院名譽教授原丈人先生作為擁有國際視野的全球化精英，將以超越國別的大局觀為大家分析各類生物科技的合作潛力、生物科技與其他學科的交叉應用。另外，香港交易所集團聯席營運總監、市場聯席主管姚嘉仁先生作為本地投資代表為大家分享他和他的團隊就首次公开募股（IPO）所付出的不懈努力和實際成果。

香港交易所集團聯席營運總監、市場聯席主管姚嘉仁

此外，治療腦癌基金會行政總裁、AIM-HI加速器基金戰略顧問Lance Kawaguchi先生將說明目前的生物科技能如何幫助人類抗擊癌症等諸多細節。雲南大學化學科學與工程學院教授、昆藥集團股份有限公司總裁、聖諾醫藥-B執行董事戴曉暢先生將作為全球性生物科技應用代表閃亮登場，並且為大家解說mRNA技術的先進性和目前上市的生物科技公司所具備的優勢，投資者在這個過程中可挖掘各類有潛力的企業。

治療腦癌基金會行政總裁、AIM-HI加速器基金戰略顧問Lance Kawaguchi

雲南大學化學科學與工程學院教授、昆藥集團股份有限公司總裁、聖諾醫藥-B執行董事戴曉暢

BIOHK2022也邀請到唐納·布潤化學教授、美國化學會純化學獎得主、普林斯頓大學理論化學教授、國際知名量子化學家‪Garnet Kin-Lic Chan。這位奇才在外國埋首研究量子科學，發表了大量論文。雖說目前量子科學與生物科技之間尚未有明確的關聯，但超前的他將會為大家描寫兩者間相輔相成的未來願景。‬‬

唐納·布潤化學教授、美國化學會純化學獎得主、普林斯頓大學理論化學教授、國際知名量子化學家‪Garnet Kin-Lic Chan

既然是在香港舉辦的國際展覽，自有必要為參加者還原香港生物科技發展的歷史。香港科學院創院院士、拉斯克臨床醫學研究獎得主、分子生物學臨床應用專家、香港中文大學化學病理學講座教授盧煜明將承擔這項重要工作，向市民指出本地的優勢及過往的優秀表現。此外，更有香港特區政府的知名代表為大家說明大灣區與香港在生物科技層面的發展戰略及相應的公共政策配套等。