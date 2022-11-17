大和：騰訊網遊及廣告業務優於預期　上調目標價至400元

騰訊（0700）日前公布第三季業績，並宣布將手上美團（3690）的持股以實物方式分派。股東每持有10股騰訊，可獲分派1股美團B股作特別中期股息。大和發表報告表示，騰訊第三季業績優於該行預期，指經調整盈利回復按年正增長，受惠成本控制及實物分派美團。



騰訊周三收市後公布第三季業績，截至今年9月底止，非國際財務報告準則（non-IFRS）權益持有人應佔溢利為322.54億元（人民幣‧下同），按年增加2%；non-IFRS 經營盈利409.07億元，與去年相若。

大和稱，騰訊季績優於該行預期，特別是網遊及廣告業務表現，又指公司經調整盈利回復按年正增長，料受惠於成本控制所帶動，以及實物分派美團。

大和提到，儘管中國宏觀經濟存在挑戰，但騰訊的在線廣告業務在2023年展現出清晰的增長路徑，料旗下視頻號的信息流廣告很有可能成為新收入支柱，而公司預計將在今年第四季收入達10億元的里程碑。

該行重申對騰訊「買入」評級，將其目標價由395元上調至400元，並調高對其2022年至2024年每股盈利預測1%至6%，受惠於廣告收入增長預期較快。