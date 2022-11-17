網易急瀉近15%　未能與暴雪續約　將暫停中國大部分暴雪遊戲

網易（9999）曾瀉近一成半，低見97.2元。據報，暴雪娛樂公司宣布，由於與網易公司的現行許可協議將於2023年1月23日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務。



美國遊戲開發商和發行商暴雪娛樂今天宣布，由於與網易公司的現行許可協議將於2023 年1 月23 日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務，包括魔獸世界、爐石傳說、魔獸爭霸III：重製版、守望先鋒、星際爭霸系列、暗黑破壞神III和風暴英雄。

其中，手機遊戲《暗黑破壞神：不朽》由網易和暴雪聯合開發，得益於暗黑系列IP知名度和玩法，以及網易對手遊、當地語系化的經驗，海外上線首月下載量便突破千萬，為暴雪貢獻近4,900萬美元收入。動視暴雪表示，《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和發行則涉及兩家公司另外的單獨協議。

動視暴雪（ATVI）月初公布今年第三季財報，稱中國簽約代理協定將於 2023 年 1 月到期，正在討論續約內容，但可能無法談成雙方都滿意的結果。

網易：將不得不接受此決定

對於暴雪宣布與網易停止合作，網易回應指，非常遺憾動視暴雪先行宣布停止合作，將不得不接受此決定。

網易稱，公司一直在盡最大努力和動視暴雪公司談判，希望推進續約。經過長時間的談判，仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。網易將繼續履行職責，為玩家服務到最後一刻。

《彭博》引述消息指，網易和動視暴雪雙方主要分歧在於知識產權擁有權，以及如何處理中國用戶的數據。雙方在今年中已傳出，放棄已經開發三年之久的《魔獸世界》手機版遊戲。