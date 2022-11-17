livi bank上調6個月港元定存息　加至4.6厘　起存額20萬元或以上

美聯儲預告將持續加息抗通脹，加上臨近年尾，港銀上調定存利息搶存款戰越見激烈。虛擬銀行livi bank今日宣布上調中短期港元定存利息。



livi bank 6個月定存利息加至4.6厘，超越富融銀行的4.28厘，為目前虛擬銀行中半年港元存息最高，起存額為20萬元或以上。不過，平安壹賬通7個月港元定存高達5.2厘，起存額僅為100元。

livi bank宣布由今日起，新舊客戶敘造定存金額20萬元或以上，3個月及6個月定存利息，分別由3.6厘及4.2厘，上調至4厘及4.6厘，而12個月定存利息則維持於4.3厘。目前虛擬銀行中3個月定存利息，也以富融銀行的4.08厘最高，起存額僅為1元，而平安壹賬通則提供4個月4.5厘利息優惠。

以1年期來比較，以平安壹賬通的5.5厘，為全港最高，起存額僅為100元，其並超越實體銀行富邦銀行的5.1厘，但起存額需要100萬元。排行第三的為華僑永亨的5厘，起存為20萬元，但需留意要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。

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