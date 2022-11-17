非凡中國斥資1.1億英鎊　間接增持Clark至51%

非凡中國（8032）宣布斥資1.1億英鎊，向從事消費品及體育事務的私募股權投資的LionRock，收購LionRock Capital Partners QiLE Limited 49%，完成後非凡中國悉數持有LionRock Capital Partners QiLE Limited 49%。



LionRock主要從事消費品及體育業務的私募股權投資，李寧（2331）旗下間接全資附屬公司李寧體育（香港）為LionRock的有限合夥人，佔出資總額約20.09%，而集團非執董Victor Herrero及堡獅龍（0592）獨立非執董李國明亦是LionRock的有限合夥人，出資總額約5%，並無任何有限合夥人出資超過25%。

根據收購協議，如Clark在完成前或之後宣派及派付至少490萬英鎊的股息，以及如有任何Clark額外股息，非凡中國消費品需在收到Clark最低股息後10個營業日內，向LionRock支付金額相當於Clark最低股息的款項。

LionRock Capital Partners QiLE Limited持有英國皮鞋品牌Clark的51%股權。Clark餘下49%股權，由Clark集團創始人Cyrus Clark及James Clark家族持有。

據非凡中國公告指出，截至今年1月29日止的52周，Clark收益為9.26億英鎊，溢利為5,300萬英鎊。截至今年4月底，Clark的未經審核資產淨值為3.42億英鎊。