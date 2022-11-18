東亞銀行：加息周期定存息會保持競爭力　全年盈利料有理想正增長

東亞銀行推出針對年輕客戶市場的BEA GOAL全數碼綜合理財戶口，該行總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，截止今年9月，年輕客戶使用手機理財交易量按年增近三成。BEA GOAL推出3個月以來即錄得逾6,000客戶開立戶口，反映新世代非常受落數碼理財方案。



她表示，加息周期下，東亞定存息會保持競爭力以帶動新客戶新資金增長，全年存貸款業務預計均能保持平穩，與市場步伐相若。加息環境料能有利息差拓闊，利好利息收入，財富管理業務會繼續保持增長動力，新增客戶及保險業務增長亦會帶動非利息收入，第三季收入表現平穩，預計全年香港零售銀行業務收入及盈利會保持理想的正增長。

她又透露，東亞客戶在加息及市況波動下，偏好固定收益投資，並增持現金，等待投資機會。

截至今年9月，東亞香港零售銀行手機理財交易宗數按年增加25%。保險業務方面，截至今年第三季，平均每月年度化保費比上年下半年度增加27%。 截至今年9月，近9成的新客戶申請都是透過數碼平台處理，84% 的交易經自助渠道進行，首三季客戶手機理財交易宗數亦按年上升兩成半，當中年輕客戶升幅更加顯著。