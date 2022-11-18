Twitter員工不滿「長時間高壓」工作離職　據報馬斯克關閉辦公室

撰文：許世豪
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據外電報道，Twitter新行政總裁馬斯克（Elon Musk），向全體員工發送的電郵，內容顯示馬斯克要求員工同意「長時間高壓」工作，否則就要被解僱。不過拒絕簽約的員工比馬斯克預期的多，綜合外媒報道，這有可能令Twitter 營運面臨風險。

據CNN引述Twitter員工消息指，公司一個內部Slack頻道，不少員工公開表示會選擇離開公司，一名最近離開公司的前 Twitter高層，更將員工離職描述為「大規模外流」。

另外，不過The Verge資深記者Zoë Schiffer就於Twitter透露，馬斯克試圖說服員工留低，但同時擔心有員工會破壞公司，因此關閉辦公室至下周一（22日），並努力弄清楚他們需要切斷哪些員工的訪問權限，及要求員工繼續遵守公司政策，避免在社交媒體、媒體或其他地方討論機密信息。

不過她亦指出，Twitter的「Blue認證服務」項目設計師、首席網絡工程師，以及不少負責進行系統維護的員工都已經辭職，直言未來Twitter將會是一間截然不同的公司。（This is going to look like a very different company tomorrow）

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