Twitter員工不滿「長時間高壓」工作離職　據報馬斯克關閉辦公室

據外電報道，Twitter新行政總裁馬斯克（Elon Musk），向全體員工發送的電郵，內容顯示馬斯克要求員工同意「長時間高壓」工作，否則就要被解僱。不過拒絕簽約的員工比馬斯克預期的多，綜合外媒報道，這有可能令Twitter 營運面臨風險。

據CNN引述Twitter員工消息指，公司一個內部Slack頻道，不少員工公開表示會選擇離開公司，一名最近離開公司的前 Twitter高層，更將員工離職描述為「大規模外流」。

另外，不過The Verge資深記者Zoë Schiffer就於Twitter透露，馬斯克試圖說服員工留低，但同時擔心有員工會破壞公司，因此關閉辦公室至下周一（22日），並努力弄清楚他們需要切斷哪些員工的訪問權限，及要求員工繼續遵守公司政策，避免在社交媒體、媒體或其他地方討論機密信息。

We're hearing this is because Elon Musk and his team are terrified employees are going to sabotage the company. Also, they're still trying to figure out which Twitter workers they need to cut access for. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022

不過她亦指出，Twitter的「Blue認證服務」項目設計師、首席網絡工程師，以及不少負責進行系統維護的員工都已經辭職，直言未來Twitter將會是一間截然不同的公司。（This is going to look like a very different company tomorrow）