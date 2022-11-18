金管局：央行數碼貨幣已進入零售層面研究　數碼港元研究正推進

金管局首席金融科技總監周文正出席《香港01》舉辦的「金融科技前瞻研討會」時表示，央行數碼貨幣工作方面，除了繼續及拓展與其他央行的合作，研究批發層面的跨境應用外，最近也進入了零售層面的研究及測試，包括和香港應用科技研究院的合作項目，和以色列央行合作研究關於網絡安全的議題，另外數碼港元研究項目目前也正在積極進行中，歡迎業界溝通，建議不同場景的應用。



對本港金融科技人手前景感樂觀

周文正指出，政府近期提出虛擬資產宣言時機合適，落實監管以促進行業健康發展，希望集中研究和實體經濟相關聯的虛擬資產。虛擬資產在經歷過去一段時間的發展後，已經汰弱留強，包括一些大型科技公司已落地能夠幫助到市民的項目，例如能夠上載視頻的社交平台，吸引不少公司在此類平台賣廣告，帶來相關商機。

本港科技金融人才方面，周文正表示，過往幾年受到疫情及封關等因素影響，本港人才供應確實存在調戰，但對未來前景仍持有樂觀態度，因知道本港大學的本科及碩士課程目前均有提供金融科技相關方面的教育，另外金融業界也有進行人才培訓轉型，只是這些都需要時間而已。

富融銀行冀可豐富理財通內產品

同場的富融銀行首席資訊安全官陳智強表示，大灣區理財通已推出一段時間，下一步可考慮豐富投資產品類別，例如加入綠色金融、web3.0及元宇宙等相關產品，令香港成為中國最大的財富及資產管理中心。