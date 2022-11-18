WeLab推15個月港元定存5厘息優惠　起存額僅為10元

美聯儲預告將持續加息抗通脹，加上臨近年尾，港銀上調定存利息搶存款戰越見激烈，虛擬銀行也不例外。繼昨日livi bank上調中短期定存息後，另一家虛擬銀行WeLab Bank今日推出15個月港元定存利息5厘優惠，起存額僅為10元。目前虛擬銀行中提供5厘或以上定存利息的有平安壹賬通，1年期定存達5.5厘，也同時為全港最高，起存額為100元，但需為新客戶，WeLab則新舊客戶均可享有優惠。



為第二家提供5厘定存息或以上優惠的虛擬銀行

相較實體銀行5厘定存息多為高門欄，富邦銀行1年期港元定存達5.1厘，但起存額需要100萬元。華僑永亨也有5厘，起存為20萬元，但需留意要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。

WeLab的3個月、6個月、9個月及12個月定存利息，仍維持在2厘、4.2厘、4.4厘及4.7厘，另外18個月及24個月定存利息，也維持在4.08厘及4.18厘。

以中短期定存利息來比較，目前虛擬銀行中3個月定存利息，以富融銀行的4.08厘最高，起存額僅為1元，而平安壹賬通則提供4個月4.5厘利息優惠。6個月定存利息則為livi bank的4.6厘最高，但起存額為20萬元或以上，平安壹賬通7個月港元定存高達5.2厘，起存額僅為100元。

另外，WeLab繼續推出「以飛代息」定存優惠，存入22,222元做18個月定存，或者存入31,111元做18個月定存，均可獲贈陳奕迅演唱會680元門票兩張，後者可選擇跨年或尾場。而要獲得980元檔次的門票，存入2.5萬元做18個月定存可獲一張，存入4萬元做18個月定存可獲兩張，存入5萬元做18個月定存可獲兩張聖誕、跨年或尾場門票。

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