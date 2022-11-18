藍鼎﹕暫緩仰智慧主席及執董職務及權力　今日起生效

藍鼎（0582）發公告，指出在11月14日收到證監會知會的函件，證監會已於11月8日透過針對數名答辯人及Teamway（1239）的呈請在香港特區原訟法庭展開法律程序，當中公司主席仰智慧已在呈請中列為答辯人之一。



證監會在呈請中指稱Twamway的業務或事務已按照證券及期貨條例第214（1）（a）﹑（b）﹑（c）﹑（d）條所述不公平地損害Teamway股東權益的方式進行，而仰智慧作為Teamway的影子董事（其中包括）﹕已就多項交易及事務中違反其對Teamway的誠信責任；未能促使Teamway披露若干內幕消息，違反其披露職責；為其私人目的及個人利益不誠實地進行若干行為，且有悖於Teamway的利益/或出於不正當目的。由於未能妥善監察Teamway及附屬公司事務，在整體上未能以應盡及合理的謹慎﹑技能和努力行事。

根據呈請，證監會尋求原訟法庭發出的命令，其中包括根據證券及期貨條例第214（2）（d）條作出的撤銷資格令，仰智慧不應作出底繼續作為Teamway及其他任何法團的董事﹑清盤人，或接管人或物業或業務管理人，及以任何方式直接或間接牽涉參與Teamway或任何其他法團的管理。以及根據證券及期貨條例第214（2）（e）條作出之賠償令，仰智慧及其他答辯人按照共同及個別的基準，以呈請所述方式在Teamway遭受損失及損害下自行向Teamway支付賠償；在附屬公司遭受損失及損害下向Teamway及代表Teamway向相關附屬公司支付該賠償。

陳美思任署任主席

公司指出視乎呈請的結果，為減輕股東及公眾疑慮，董事會已議決暫緩仰智慧作為主席及執行董事的一切行政及執行職務及權力，自今日（18日）起生效至另行通知。

於暫緩期間公司日常業務及管理其他4名執行董事及高級管理團隊進行，因此董事會認為暫緩在任何重大方面將不會影響公司日常運作，業務將如常運作。

公司又指出在暫緩後，董事會現正掙採取行動物色合適人選擔任董事會主席，且議決執行董事陳美思擔任董事會署理主席，今日起生效直至另行通知。