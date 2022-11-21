石家莊封城5日　港股跌近500點　濠賭股紛紛下挫｜持續更新

美國三大指數上周五（18日）全面高收，其中道指升約200點，不過亞太區股市今早相對疲弱。隨著美匯從低位回升，暫企穩107，金價及油價在亞洲交易時段偏軟。另一方面，恒指公司於上周五公布季檢結果，康師傅（0322）﹑華潤萬象（1209）及海爾智家（6690）均獲納入恒指成份股，成份股數目將增至76隻。



【09:49】

內地疫情仍高企，濠賭股下挫，金沙（1928）跌5.4%，永利（1128）跌5.5%，澳博（0880）跌6.6%。

恒指最新後17516點，跌476點，國指跌174點，報5950點，科指跌129點，報3612點。

【09:37】

港股跌幅擴大，最新報17477點，跌514點，國指跌189點，報5935點，科指最新報3588點，跌153點。

河北省省會石家莊封城5日，內需及消費股下挫，海底撈（6862）跌7.1%，安踏（2020）跌3.9%，潤啤（0291）挫8.2%。

內房股跌勢加劇，碧桂園（2007）跌4.6%。

【09:25】

恒指低開338點，報17654點，國指低開129點，報5996點，科指低開106點，報3636點。

阿里（9988）低開3.5%，美團（3690）跌4.6%，騰訊（0700）低開1.9%。

內房股亦受壓，碧桂園（2007）低開1.5%。

康師傅（0322）將再獲納入藍籌，高開3.6%，華潤萬象（1209）高開2.9%，海爾智家（6690）高開0.4%。