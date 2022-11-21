創興加入1年期港元定存5厘行列　3個月4.7厘為全港最高

美聯儲預告持續加息抗通脹，加上已步入11月下旬臨近年尾，港銀上調定存利息搶存款戰越見激烈，並有越來越多銀行加定存息至5厘。創興銀行今日公佈，推出1年期港元定存5厘息優惠，為繼富邦銀行、建銀亞洲、華僑永亨，以及虛擬銀行平安壹賬通後，第五家提供1年期港元5厘息或以上的銀行。創興起存額高達100萬元，但以此計算，定存1年即可穩袋5萬元。



創興銀行近期主要主打中短期定存利息，今日起除了推出1年期定存優惠外，並同時將港元3個月定存利息，由4.1厘上調至4.7厘，超越富邦的4.6厘，為目前全港提供3個月港元定存利息最高的銀行。6個月港元定存利息也由4.6厘，上調至4.8厘，僅次於富邦的4.9厘。

建銀亞洲1年期加至5.1厘

於此同時，建銀亞洲上調1年期定存優惠利率0.1厘至5.1厘，與富邦看齊，但兩者起存額門檻均高達100萬元，當中建銀亞洲的優惠僅適用於全新貴賓晉裕、貴賓理財客戶的新資金。

以1年期來比較，目前仍以平安壹賬通的5.5厘，為全港最高，起存額僅為100元。而華僑永亨的5厘定存優惠，起存雖僅為20萬元，但要取得該優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。另外，虛擬銀行WeLab Bank新增15個月存期，年利率為5厘，起存額僅為10元。

WeLab推15個月港元定存5厘息優惠 起存額僅為10元

平安壹賬通推1年期港元定存5.5厘優惠 全港最高

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