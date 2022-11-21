瑞銀﹕明年市況較轉折　若央行開始減息　建議配置周期股

瑞銀發表2023 年度展望 《走出迷霧》，展望 2023 年，隨著通脹下降且投資者開始預期減息及增長回暖，投資環境應會變得更加有利。不過，通脹依然居高不下、利率走高以及增長預期放緩等因索，該行對風險資產採取較具防禦性的立場。



胡一帆稱，美國通脹最近開始回落，預期今年底將降至7%至7.5%。（余俊亮攝）

料美國通脹明年中時降至4%

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆稱，美國通脹最近開始回落，預期今年底將降至7%至7.5%，並料明年首季及年中將分別降至約6%及約4%。

利率方面，瑞銀預期今年底美聯儲將加息50點子，並在明年首季再加息50點子，預計聯邦利率達至5厘後見頂。胡一帆稱，受累於明年企業盈利受壓，經濟增長壓力大，預期明年年中時美國及歐元區經濟跌至最低點，屆時環球央行或開始有減息迹象。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指，根據統計當通脹高於3%時，價值股普遍跑贏增長股，故當前仍然有利價值股。但她提到，明年將會是較轉折的一年，市場可能在年內面對加息、停止加息，甚至減息。當央行開始減息後，她建議可以配置周期股，又或者不再集中於高評級的固定收益。

李智穎指，在中長線部署下，電動車、電池、再生能源、儲電等，均是中長線看好板塊。（余俊亮攝）

偏好擁優質現金流公司

中港股市近兩三周有急升表現，李智穎認為，反彈主要反映疫情放鬆以及中資地產股獲國策支持。但她認為，目前中國房地產銷售仍然很差，要持續改善才可扭轉逆勢。

選股方面，瑞銀偏好具優質現金流公司，例如必須消費品、電信、能源。當部署重啟經濟時，則偏好可選消費、服務業、互聯網、工業。李智穎指，在中長線部署下，電動車、電池、再生能源、儲電等，均是中長線看好板塊。

本港樓價今年持續向下，瑞銀指年初至今樓價已回落11%，該行預期明年仍然有5%至7%跌幅，主要受累於息口上升及經濟疲弱有關。