傳有本港大型銀行今起調高H按封頂息率上限　實際利率升至3.375厘

據市場消息指出，有一間本港大型銀行計劃從今日，將拆息按揭封頂息率上限，由P減2.5厘調高至P減2.25厘。



以該行目前P按息率為5.625厘計算，即實際按揭供款利率上限由3.125厘調至3.375厘。

以每100萬元按揭貸款﹑供款期為30年計算，每月供款額將由4,284元增至4,421元，加幅為3.2%或137元。

王美鳳﹕僅對新申請人帶來影響

對於再有巿傳近日再有銀行調整新造按息，同步上調新造H按及P按0.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，在美息上升及銀行結餘減少的加息周期歷程下，近日與樓按相關的1個月港元拆息升至今天為3.65厘，創過去14年新高，高於市場主要按息介乎2.875%至3.125%達0.5厘至0.78厘，反映銀行而對資金成本上升及上調按息之壓力。

另一方面港銀定存息競爭仍然激烈，近月港元貸存比率已升至90%水平，故此有個別銀行決定上調新造按揭計劃之息率以紓緩息差壓力。銀行之間的存款基礎及資金成本並不相同，相信其他銀行會因應資金成本、按揭業務策略、競爭環境去考慮是否跟隨調整按息及幅度，但基於拆息已明顯高於按息水平，不排除會再有銀行跟隨上調新造按息以紓緩息差壓力。

每月供款增3.2%

王美鳳認為，是次個別銀行調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，對於新造H按客戶來說，H按封頂息由3.125厘加至3.375厘後，以還款期30年計，500萬元按揭額每月供款增686元，加幅3.2%。對於新造P按客戶來說，P按息由2.975厘加至3.225厘後，以還款期30年計，500萬元按揭額每月供款增679元，加幅3.2%。

王美鳳指出，暫時個別銀行調整新造按揭息率後，目前銀行之間新造按息差距進一步擴大，市場按息由原先介乎2.875至3.125厘調整至介乎2.875至3.375厘，銀行之間按息差幅高達0.25厘至0.5厘；以現時市場按息高達3.375厘與按息低至2.875厘作比較，息差達0.5厘，以貸款額500萬及30年期計，每月供款相差1,360元或6.6%%，料會吸引按揭客戶流向低按息銀行。

王美鳳提醒，市場上銀行之間的按揭計劃不盡相同，大多因應不同貸款額、不同客戶類別或不同按揭類別提供分層息率及優惠，以爭取不同目標客戶群，用家可因應自己申請的貸款類別及按着自己所需要的按揭額去比較不同銀行優惠。