調查｜6成受消費者於經濟衰退更考慮買二手商品　逾半每年慳1千元

分類買賣平台 Carousell 今天發布最新的消費者調查結果，旨在探討香港消費者在經濟低迷時的消費習慣。數據顯示，面對近期的環球經濟現況，超過80% 消費者較以往購買更多二手商品。而 45 歲以上受訪者當中，更有 86%人士平均每三個月購買一次二手商品。整體調查結果均顯示，消費者對二手商品的接受程度有所提高。



逾60%受訪在衰退期多買二手貨

調查顯示，62% 受訪者表示在經濟衰退期間考慮購買更多二手商品，而近 90% 受訪者對二手商品抱持正面至中立態度。消費者在考慮購買二手商品時，最先想到的三個類別是：遊戲機、傢俬及家品和興趣及遊戲，而 45 歲以上受訪者當中，更有高達 76%人表示考慮購買二手傢俬，顯示消費者不但會考慮購買便攜的二手物品，更會把體積較大的家庭用品納入考慮。

有見即使宏觀經濟不景氣，二手商品的銷量仍然有增無減，是次調查亦有探討箇中原因。數據顯

示，逾 90%受訪者認為二手商品在外觀和功能上與全新商品落差不大。二手商品性價比高，而且

符合可持續發展原則，正正符合消費者現時最關心的趨勢。物有所值是推動港人購買二手商品的最大因素。 53% 受訪者表示，購買二手商品每年可節省最少 1,000 元，近 10% 受訪者甚至認為有可能節省超過 5,000 元。

60%受訪者享受二手買賣體驗

81%受訪者把「仍然完好無損」列為購買二手商品的三大理由之一，受訪者選擇不浪費用過的物品，並把使用二手物品視為實踐環保生活方式的一部分。

此外，超過 60% 受訪者表示享受二手買賣體驗，亦認為 Carousell 等平台有助改善二手買賣交易。45 歲以上受訪者當中，亦有超過 70% 認為現時購買二手商品較以往方便，證明便捷、效率高的交易流程有助推動年長消費者接受二手商品。