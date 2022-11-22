人行2000億「保交樓」計畫　零成本資金　易綱：分擔民企發債風險

中國人民銀行將面向六家商業銀行推出人民幣（下同）2,000億元的「保交樓」貸款支援計畫，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持「保交樓」工作。



人行行長易綱在2022年金融街論壇年會上講話表示，房地產業關聯很多上下游企業，對經濟健康發展具有重要意義，擴大支持民營房企發債「第二枝箭」，為民企發債提供風險分擔。

人行副行長潘功勝、銀保監會副主席肖遠企出席座談會會議，18家大陸商業銀行主要官員，人行、銀保監會相關司局，人行副省級以上分支機搆和各銀保監局官員均參加會議。

為銀行提供零成本資金

潘功勝在座談會上表示，在前期推出的「保交樓」專項借款的基礎上，人行將面向六家商業銀行推出2,000億元「保交樓」貸款支援計畫，為商業銀行提供零成本資金。

目前該結構性政策工具具體操作方案正在向商業銀行徵求意見，並將於近期推出，以推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

潘功勝還明確，將房地產貸款集中度管理的過渡期延長兩年。分析指，新規有望對金融機構鬆綁，進一步為房地產行業輸血。