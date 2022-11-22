港股跌幅午後加劇　中資電訊股及基建股　逆市獲追捧｜持續更新

美國三大指數於周一（21日）回軟，其中反映科技股走勢的納指跌幅達1%。不過今早亞太區股市卻未見受影響，其中日股早段升逾200點，重上28200點。商品市場在亞洲交易時段走勢各異，其中金價上揚，布蘭特期油油價則走勢平穩。



【13:40】

恒指跌勢在午後加劇，最新報17500點，跌155點，國指最新報5938點，跌63點，科指跌81點，報3550點。

中資電訊股上揚，聯通（0762）升10.3%，報4.19元，中移動（0941）升3.4%，中電信（0728）升5.2%。

基建股亦獲追捧，中交建（1800）飆9.6%，中鐵建（1186）升7.4%，中鐵（0390）升7.7%。中車（1766）升4.9%。

【12:40】

港股今早表現疲弱，曾跌逾200點，臨近中午收市跌幅收窄。惟成交相對淡靜，半日成交額略多於600億元。

恒指中午收市報17587點，跌68點，國指跌5973點，跌28點，科指跌39點，報3592點，成交額為618億元。

科技股仍處於弱勢，美團（3690）跌5.6%，阿里（9988）跌2.6%，騰訊（0700）跌不足0.1%，京東（9618）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，港交所（0388）跌1.3%，恒生（0011）跌0.2%。

內需及消費股方面，安踏（2020）跌2.8%，李寧（2331）跌4.3%，海底撈（6862）跌2.2%，周大福（1929）跌1.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌1.1%，雅生活服務（3319）升2%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌0.4%，龍湖（0960）跌1.7%，富力（2777）跌2.1%，合景泰富（1813）則逆市升1.2%。

【10:40】

恒指跌幅擴大至市逾200點，最新報17424點，跌231點，國指最新報5907點，跌94點，科指最新報3542點，跌88點。

【09:47】

港股曾由跌轉升，恒指最新報17648點，跌6點，國指跌13點，報5988點，科指跌36點，報3595點。

香港小輪（0050）盈喜，預告今年多賺逾9倍，今日股價彈升11.6%，報6.92元。

碧桂園（2007）最新報2.53元，升2%，龍湖（0960）升2.8%。

碧桂園服務（6098）最新報16.7元，升0.5%。

【09:25】

恒指最新報17625點，低開30點，國指最新報5993點，低開8點，科指最新報3609點，低開22點。

友邦（1299）低開0.5%，滙豐（0005）平開，港交所（0388）低開0.2%。

阿里（9988）低開1.2%，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）跌0.3%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）高開0.9%。