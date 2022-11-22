克利夫蘭儲銀總裁﹕下月當局加息幅度可調低　視乎經濟數據

美國聯儲局下月的議息會議，會否將加息幅度調低至0.75厘？為近期市場人士關注焦點。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特指出，支持聯儲局下月作出較小幅度加息。



梅斯特今年在聯邦市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權，她接受《CNBC》訪問時認為，聯儲局下月議息時不一定加息0.75厘，可以較小的加息幅度，視乎經濟數據而定。

三藩市儲銀總裁﹕利率峰值為5厘

至於三藩市聯儲銀行總裁戴利則指出，聯儲局應該繼續加息，利率頂峰將升至5厘水平。戴利在出席活動時指出，目前仍未是討論本輪加息的利率頂峰的時機，並指出峰值應是5厘，或介乎4.75至5.25厘之間。

她在演說中亦指出，相關研究顯示金融市場目前聯邦基金利率等同處於6厘水平，認為這是因為金融市場考慮到聯儲局日後加息幅度的預期，計及有關差距，現時聯邦基金利率已處於對經濟構成限制性的水平，聯儲局未來工作將更加難巨，因為一旦銀根收緊力度過大，可能導致經濟嚴重下行。

她相信聯儲局考慮加息時須顧及這個利率差距效應，更加努力確保貨幣政策處於合適水平，須足以冷卻通脹，而近期數據顯示當地通脹已開始放緩。