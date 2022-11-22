恒生3個月港元定存破4厘　四大行中最高

美聯儲預告持續加息抗通脹，加上已步入11月下旬臨近年尾，港銀上調定存利息搶存款戰越見激烈，大行也不例外。恒生銀行上調中短期存息，3個月加至4.05厘，6個月加至4.15厘，均為四大行中最高，起存額僅為1萬元。該行並推出資產100萬元以上的全新優越理財客戶定存優惠，6個月利息達4.5厘，起存額同樣為1萬元。

若客戶以10萬元在恒生叙造3個月定期，按上述利率計算，可以收1,012.5元利息。

恒生銀行上調網上專屬定存優惠，3個月及6個月分別上調0.1厘，至4.05厘及4.15厘，而非網上優惠也有4厘及4.1厘。而美元定存利率則維持在4.05厘及4.15厘。

1年期以滙豐4.3厘為大行中最高

恒生1年期港元定存利率仍維持於4.1厘，與中銀香港及渣打看齊。滙豐為100萬元以上資產高端客戶提供的4.3厘優惠，目前仍為四大行中最高，而普通客戶則與其他大行一樣為4.1厘。

目前1年期港元定存利息達5厘或以上的共有5家，當中虛擬銀行平安壹賬通的5.5厘，為全港最高，起存額僅為100元。其次為建銀亞洲及富邦的5.1厘，但兩者起存額門檻均高達100萬元，當中建銀亞洲的優惠僅適用於全新貴賓晉裕、貴賓理財客戶的新資金。

創興銀行昨日也加入5厘息行列，起存額為100萬元。華僑永亨的5厘定存優惠，起存雖僅為20萬元，但要取得該優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。另外，虛擬銀行WeLab Bank新增15個月存期，年利率為5厘，起存額僅為10元。

創興加入1年期港元定存5厘行列 3個月4.7厘為全港最高

中銀香港1年期定存利息加至4.1厘 看齊渣打恒生

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