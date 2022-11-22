金管局：探討轉數快跨境零售支付　數字人民幣測試進入第二階段

金管局副總裁李達志表示，會推進新世代基建及服務，包括提升「轉數快」（FPS）的功能，將積極開拓新版圖，探討跨境零售支付的可能性，為用戶帶來更多便利。同時，數字人民幣（e-CNY）目前相關的技術測試已進入了第二階段，測試範圍和規模都有擴大，參與銀行也從一家變成四家。會繼續全力支持e-CNY的發展，促進大灣區互聯互通，讓跨境支付服務可以提速提效。



李達志在出席金融街論壇年會時表示，便利中小企獲取銀行貸款的「商業數據通」（CDI）上月正式投入服務，目前參與銀行已經從試行階段的8家，大幅增加到23家，而參與的數據提供方也多達10家，推動多邊數據共享和金融創新。下一步會繼續研究如何擴大CDI的數據範圍，積極發展新用例。

他又透露，正努力把託管系統債務工具中央結算系統（CMU）市場化和優化系統。隨着香港與內地金融市場走進「互聯互通2.0」新時代，債券通「南向通」、跨境理財通等等安排落實，再配合CMU基建優化，可以進一步滿足國内外投融資需求，一方面把投資者「引進來」內地市場，也幫助內地投資者「走出去」，加強內地與國際的市場連繫，並保持香港金融業的競爭力。

在數字金融發展方面，李達志表示，mBridge項目已經從實驗踏入試行階段，是目前環球最大規模的跨境央行數字貨幣（CBDC）試行，更是其中一個首先運用多種CBDC，為企業跨境交易進行真實結算的項目。除了在mBridge項目跟人民銀行緊密協作，就數字人民幣（e-CNY）發展而言，香港是內地以外的第一個跨境試點。