ESG｜工銀亞洲︰綠色定期存款產品推出首月　市場反響熱烈

工銀亞洲宣布，自今年9月推出首項企業綠色定期存款產品以來，市場反應熱烈，首月已錄得近50家企業客戶辦理業務，首批發行額度已全部完成認購，其中更有數筆過億港元的存款。有關募集資金用於投放至合資格的綠色貸款和綠色債券等資產項目，支持可再生能源、污染防控、能源效益等綠色項目，助力推動綠色金融及低碳經濟發展，實踐可持續發展理念。

工銀亞洲主席兼執行董事高明表示，綠色金融是現代金融體系的重要組成部分，在服務綠色轉型、助力實現「碳達峰」與「碳中和」過程中扮演關鍵角色。工銀亞洲作為綠色金融的重要推動者，一直積極將可持續發展理念融入產品及服務之中，致力完善銀行綠色金融體系建設，滿足客戶實現低碳轉型的多元化需求。未來，本行將繼續探索不同領域的綠色業務發展機遇，協助客戶實現綠色發展目標，共同創建綠色未來。

工銀亞洲近年積極實踐「綠色發展」理念，持續發展綠色金融服務，並於早前推出綠色定期存款產品。該產品主要支援港幣、人民幣及美元存款，如企業客戶有其他貨幣定期存款需要，本行亦可因應實際情況進行評估。此外，工銀亞洲致力完善其綠色金融體系建設，緊貼全球綠色金融市場發展，為客戶提供綠色信貸、綠色債券等多元化產品，有助企業實現低碳轉型，促進業務持續健康增長。