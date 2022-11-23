工銀亞洲及集友逆市減H按封頂息　專家料僅屬限時優惠

美國本月初大幅加息0.75厘，港銀普遍跟隨上調最優惠利率（P）0.25厘，當中大行渣打近日並進一步上調H按封頂利息至3.375厘，但有中小行則逆市減H按封頂息，目前有工銀亞洲及集友銀行有此舉。但有專家則認為，此舉僅屬於「限時優惠」以吸客，息口持續上升環境下不會持久，並料12月港銀將再度加P0.25厘。



《香港01》記者致電工銀亞洲查詢，該職員表示，按揭借貸金額400萬元以上，封頂息由之前的最優惠利率（P）減2.5厘，改為P減2.75厘，減息0.25厘。以該行採用「大P」為5.625厘，實際封頂息3.125厘下調至2.875厘。

另外，集友銀行職員表示，300萬元以上貸款額的申請，實際封頂息由3.125厘減至2.875厘，而300萬元以下貸款額則維持在3.125厘封息頂不變，又將現金回贈由過去的最高1.65%，提高至2%，借貸額400萬元以上更加至2.1%。

王美鳳料下月本港銀行再加息0.25厘

中原按揭董事總經理王美鳳表示，渣打上調H按封頂利息為因應息口上升環境，拆息持續上升帶來資金壓力成本，但銀行資金成本還要視乎本身存款量是否足夠，以及其商業策略例如保利潤還是搶市佔率。個別中小行減H按封頂息，可能和其商業策略傾向在此市場競爭激烈環境下，想透過較為優惠的按揭利息，以提升本身競爭力來吸客。

但她指出，由於美國預計將繼續加息，預計這些中小行封頂利息優惠維時不會太長，而屆時各大行及同行紛紛上調按揭息，也會最終有需要去跟隨。她預計，12月港銀將再度上調P，幅度為0.25厘。