金管局﹕首10個月離岸人民幣債券發行額逾千億元　14年來最高

金管局副總裁陳維民指出，縱使資金流出港元，可是市場人士對聯匯制度具有高度信心，對維持本港金融穩定起著重要作用。



陳維民在2022金融街論壇年會發表演講時，談及幾點有關跨境資本流動的觀察。他指出與區內資金流動趨勢相同。在美國進入加息周期以來，本港股市下挫，並在利差帶動下資金流出港元體系，港元兌美元匯率從今年5月起一直處於弱方水平，有關現象符合制度設計及預期。

雖然融資活動出現周期性下降，但是市場仍有新亮點。美元利率上揚及市況波動，一定程度影響了港股市場及債券市場的融資及交易活動。不過香港銀行總體貸款活動今年以來基本持平，銀行體系穩健，流動性﹑資本充足率﹑資產質素等各種指標均處於健康水平。與此同時美元融資成本上升，為區內機構及企業由美元轉為本幣進行融資提供誘因。

債券通南向交易運作暢順

陳維民又指出，在香港離岸人民幣融資活動在過去一年穩步增加，點心債發行便是明顯例子。去年發行規模為1,100億元（人民幣‧下同），按年增加87%，可是今年首10個月發行債已逾千億元人民幣，為2014年以來新高。

陳維民亦提及互聯互通雙向交投暢旺，香港在促進國際及內地跨境資金流動方面，繼發揮正面作用。在今年首3季，股票通北向交易總體而言錄得淨流入，日均交易保持1,000億元這較高水平，又指出目前國際投資者所持有的A股，超過70%是透過北向投資持有。股票南向通則日均成交保持在240億元。

債券通方面，今年以來北向通日均交易量錄得開通以來新高，國際投資者買賣在岸債券，逾半是透過北向通進行，又指出南向交易在今年9月開通後運作暢順，市場反應正面。