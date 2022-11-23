建行亞洲推3個月港元定存息5厘優惠　全港最高

美聯儲預告加息持續，加上臨近年尾，多家港銀上調或者推出短期定存利息優惠，以搶跨年資金，當中建行亞洲推出全新客戶定存優惠，存入100萬元港元新資金，3個月可享有5厘息優惠，超越創興的4.7厘，為全港最高，而1年期也高達5.1厘。以起存額100萬元計算，3個月即可穩賺1.25萬元。



高息王平安壹賬通提早退位

與此同時，1年期港元定存高息王平安壹賬通，在網站宣布5.5厘利息優惠已額滿，該行原定於本月底優惠期滿，意味提早完結優惠，而富邦及建行亞洲的5.1厘，為目前全港最高。平安壹賬通改推9個月4.6厘，並新增3個月及5個月定存優惠，利息分別為4.2厘及4.5厘。

建行亞洲推出的定存迎新優惠，客戶存入100萬元新資金便晉升貴賓理財客戶，即可享有相關優惠。至於現有客戶定存方面，港元3個月、6個月及1年期，分別為4.05厘、4.35厘及4.45厘，起存額為10萬元。

目前市面上提供1年期定存5厘息或以上的剩下4家銀行，除了富邦及建行亞洲外，還有創興銀行，三者起存額均高達100萬元。 華僑永亨的5厘定存優惠，起存雖僅為20萬元，但要取得該優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。不過，虛擬銀行WeLab Bank近日新增15個月存期，年利率為5厘，起存額僅為10元。

恒生3個月港元定存破4厘 四大行中最高

創興加入1年期港元定存5厘行列 3個月4.7厘為全港最高

WeLab推15個月港元定存5厘息優惠 起存額僅為10元