李嘉誠基金會及長江集團累捐8500萬　支援「333小老師培訓計劃」

幼吾幼慈善基金創立的「333小老師培訓計劃」由2010年啟動至今，12年累計培育近 9,000名小老師。

「幼吾幼慈善基金」由一群來自香港不同行業的商界及專業人士創立，包括中南創發控股有限公司、李嘉誠基金會、長江集團、陳坤標紀念基金有限公司及綿德社利有限公司。

幼吾幼慈善基金董事暨長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志表示，李嘉誠基金會和長江集團一直推動「333 小老師培訓計劃」，除累計捐款8,500萬元外，亦持續提供其他資源，包括來自不同部門的員工運用專業知識，為項目之營運與發展、財務管理、行政、公關宣傳、籌款及籌辦活動等多方面作出支援。

他指，李嘉誠基金會和長江集團一直支持不同的社會公益項目，相信社會上愈多項目幫助不同的對象，可以起互補作用，令更多有需要人士受惠。

「333 小老師培訓計劃」，旨在培育兒童成材，計劃長期以沒有領取政府資助的本地基層家庭小學生為服務對象，提供免費學術支援、德育品格及全人發展。計劃啟動以來長足發展,歷年共培養了近 9,000 個小老師及惠及 8,500 個家庭，累計超過 2,220 位中學生及大學生導師助理協助培訓。

參與計劃的小學由早期30間增加至現時的142間；培訓中心亦由2個增加至5個，每年可為香港9個地區超過1,000名兒童及其家庭提供協助。