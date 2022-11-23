復星據報有意售菜鳥少數股權　料可套現10億美元

近期多次減持旗下資產的復星（0656），據報正尋求出售物流公司菜鳥少數股權。《路透》引述知情人士指出，復星正尋求菜鳥少數股權，有關交易可讓復星獲得10億美元資金。

消息人士指出，復星已委任財務顧問以負責其在菜鳥不足5%股權，有關計劃仍在早期階段。

其中一位消息人士指出，菜鳥的估值介乎180至200億美元之間。而菜鳥的大股東為阿里（9988），其持股介乎66至67%。

將招金股份售予紫金套現44億元

近期不時傳出復星擬出售資產，包括傳出有意沽售旗下再保險公司鼎睿股權，並有報道指出復星擬對地中海俱樂部進行戰略評估。早前復星亦將持有的招金（1818）20%股權售予紫金（2899），套現近44億元。

除減持招金股份外，復星亦連番減持了多間中港兩地上市公司股份。當中包括沽出青島啤（0168）H股﹑A股公司豫園的股份，以及減持了復星旅文（1992）及新華人壽（1336）股權。

事實上早前大摩曾引述復星管理層指出，公司擬沽出多項資產，希望在一年內將負債減半，將淨負債減半至500至600億元。管理層向市場保證，已就境內外債務還作詳細安排。