對沖基金名宿：聯繫匯率脫鈎只是時間問題　持大量港元空頭頭寸

美國著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）日前在Twitter發文指，隨著中美關係愈來愈疏遠，認為港元的聯繫匯率制度不再合適。



Bill Ackman稱，基金現時通過持有看跌期權，對港元有很大的名義空頭頭寸。他認為，聯繫匯率制度不再合理，相信港元美元脫鈎只是時間問題。

In light of the US/China decoupling of recent years, we find it particularly surprising, almost embarrassing, for China to continue to peg the HK dollar to the U.S. dollar. — Bill Ackman (@BillAckman) November 24, 2022

This is a very thoughtful piece and I agree. We have a large notional short position against the Hong Kong dollar through the ownership of put options. The peg no longer makes sense for Hong Kong and it is only a matter of time before it breaks. https://t.co/efp62TuB03 — Bill Ackman (@BillAckman) November 24, 2022

對於有沖基金再次看淡港元，及對聯繫匯率作評論。金管局指，不時有個別市場人士發表質疑聯匯制度的言論，大部分基於對制度的誤解或自身基金持倉，金管局不會作出評論，但指聯匯制度運作近40年，經歷多個經濟周期，面對大量資金進出仍運作良好，香港不需亦無意更改聯匯制度 。

視巴菲特為偶象兼有小股神之稱

今年56歲的Bill Ackman在對沖基金享有相當高聲望，自小視「股神」巴菲特為偶象的他，於2015年接受《福布斯》訪問時，被對方稱為小巴菲特（Baby Buffet）。

畢業於唔佛文學院﹑擁有哈佛商學院工商管理碩士學院的他，其商業生涯並非一帆風順。在1992年，時年26歲的他與哈佛校長David P.Berkowitz創辦對沖基金Gotham Partners，可是因投資高爾夫球場營運商Gotham Golf，最終導致Gotham Partner破產。

不過在1年後Bill Ackman便捲土重來，創立Pershing Square Capital Management，在2004年錄得40%回報，遠同於同期標準普爾500指數，同期錄得不到10%回報。

最令讓他成為人所共識的對沖基金明星，為在2008年因沽空MBIA獲得16億美元；以及在同時斥資6,000萬美元收購購物中心營運商General Growth，同時進行重組，讓公司得以從破產邊緣市拯救回來。最終以16億美元沽出，獲利逾26倍。