眾安銀行夥Wise推國際匯款服務

虛擬銀行ZA Bank 及Wise宣佈合作，為港人提供國際匯款服務，成為香港首家提供零匯率提價或隱藏費用國際匯款服務的銀行，以及 Wise Platform 在東亞地區首家合作的新型銀行，服務對象包括居港外籍人士、有海外投資需求、海外升學、移居外地等人士。



Wise 透過 Wise Platform 向銀行及非銀行機構提供基礎設施產品的支援，ZA Bank 用戶能夠享受國際匯款服務，可匯出港幣到 14 種貨幣的銀行戶口，幣種包括澳元、美金、英鎊、加元及新加坡元等，每日最高匯款上限為30萬元。Wise使用市場匯率中間價，無任何提價費用，匯款人只需支付一項由 Wise 手續費及便利費組成的基本交易費用。

ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪表示，期望可令收入來源更多元化，希望年內推出外幣兌換服務，明年會在投資、理財等方向繼續優化或增加產品。之前該行主要靠利息收入，現時正在向分散收入來源的方向進發。

Wise搭建一個SWIFT（環球銀行金融電信協會）以外的全球匯款系統，Wise Platform區域主管Vinay Palathinkal表示，用戶會以港幣傳到Wise香港銀行戶口，系統利用Wise他國銀行戶口，以當地貨幣過數給當地收款賬戶，變相把跨國匯款變成本地匯款。一般傳統跨國匯款需時約2至3日，現時Wise逾半匯款可在20秒內傳遞，費用亦比傳統銀行渠道便宜，期望可與更多虛銀及傳統銀行合作。