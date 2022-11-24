陳茂波﹕政府不會就共同投資基金訂回報指標　投資與港相關產業

特首李家超於今年施政報告中提出設立「共同投資基金」，由政府主導投資策略企業。財政司司長陳茂波接受《有線新聞》訪問時指出，政策公布後不少企業主動與政府聯絡，又指出在高度競爭環境下，有必要主動吸引企業發展，強調新基金與鄰近地區追求最高回報收益的主權基金不能相提並論。



陳茂波指出政府主要將資金投放於與香港相關產業，或經濟發展的企業與競爭力有關的企業，會留意相關企業能創造多少就業。除財政回報外，政府會亦會視乎對整體經濟及社會效益。他又指出政府不會將資金投資在世界其他地方，與香港無直接或間接關係的企業。

不會就投資回報訂下指標

陳茂波進一步指出，政府並非不追求回報，惟不會就回報率訂下指標，明言會看得更長遠，看短期財政回報並非最合適。被問及若投資失敗，政府是否有問責機制時，陳茂波指出屬共同投資，所以不是政府「埋單」。

至於加密貨幣交易所於本月11日申請破產。陳茂波指出即使市場上出現負面消息，卻不表示背後的技術不值得發展。產擬資產為金融科技創新當中一個大勢所趨，亦會繼續。若要擁抱，便需要小心考慮對投資者﹑金融穩定的影響，同時對反洗黑錢的影響一定要放在合適監管框架中。相關監管框架將由金管局及證監會等金融監管機構共同制訂。