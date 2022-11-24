李小加：滴灌通將資金連接小微經濟　「精準控制灌溉與施予養分」

港交所前行政總裁、滴灌通聯合創始人兼主席李小加在滙豐銀行的訪談節目中，分享創立「滴灌通」的經驗，他希望將全球資金和小微經濟兩端連接起來，支援小微經濟發展。



李小加於滙豐活動時表示，「滴灌通」的意念及其名字的由來，是來自於傳統灌溉農田的方式，李小加與其創業團隊就取其精準控制灌溉與施予養分的意念，應用在其滴灌通融資的藍本上，希望可以將投資者的資金與內地小微企業做到精準配置，在傳統金融市場的架構以外找到一個簡易、普惠的新方式。

至於「滴灌通」獨特的投資理念和投資模式，是將全球資金和小微經濟兩端連接起來，打造除了股和債以外的第三類創新企業融資手段，以收入分成模式來高效地支援小微經濟發展。

李小加指出，利用「每日收入分成合約」的模式，以小微企的現金流分成作為投資回報。乍聽似乎是傳統金融業務，卻是乘著內地支付系統全面電子化的趨勢，才得以實行的獨特創新商業模式。

「全球資金很大部分投資到在小數的上市公司，小微企業往往被擠出門外，市場出現嚴重的失衡。」但李小加留意到，中國支付體系已經全面電子化，連接小微企業資金的管道早已打通了，現在支付小店亦不再使用現金了，顧客透過各種支付系統，將資金聚集到銀行體系，再轉移到小店的銀行賬戶去。小店可以清楚自己的每天收入金額，很多分帳體系亦已經出現。相比傳統以股權或放貸的方式入股投資，投資者更傾向這種現金流分成的投資方式。