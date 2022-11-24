英之傑：移民潮下多車主放售　長汽電動車ORA反應較預期理想

英之傑集團在港經營逾56年，在港代理豐田、凌志、Land Rover、Jaguar、ORA、Maxus及日野等車款。

英之傑大中華區豐田凌志營業部總經理羅浩堅出席傳媒午宴時表示，未來會引入豐田及凌志的電動車來港銷售。他表示，由於電動車牌費較普通車為便宜，加上不同品牌亦有推出電動車，多了車主留意相關市場，令品牌之間的競爭激烈，而近日經濟轉差，亦令銷售轉弱，但相信隨著市況逐步穩定，明年情況會好轉。

他又指，集團有回收二手車，並提供「舊換新」、翻新及轉售等服務，惟近年移民潮下，多年人客僅要求放售，情況於今年上半年更為顯著，但下半年開始趨勢已經回落，但二手車價亦難免因為供應上升而回落。

另外，大中華區商務總監王卓垣出席同一午宴時表示，最新取得長城汽車（3333）旗下電動車品牌ORA的銷售代理，意向售價約25萬元客戶，他指出政府的「一換一」電動車先導計劃下，可享有上限逾28萬元的首次登記稅寬減額，令品牌的「性價比」提升，客戶反應較預期理想，預料最快明年第二季可以交付。

大中華區董事總經理劉啟成表示，-豐田的士自1973年在港推出以來，市場佔有率高據90%以上，為配合政府政策，未來會極配合的士業界轉換更多能源效益更佳的混能的士，替代傳統石油氣的士；目前約有4,000輛混能的士營運。

英之傑亦會與施耐德電氣推出充電方案，為零售客戶、停車場業主、住宅業主及地產發展商等提供全面的解決方案，以增加本港充電站數目。