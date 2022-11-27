Meta燒錢谷元宇宙　朱克伯格遭逼宮　翻生要學貝索斯？｜林子傑

有關馬克·朱克伯格 (Mark Zuckerberg) 計劃在 2023 年辭去CEO 職務的虛假報導，令Meta 的股價上漲。雖然該報告很快被 Meta 否認，但發布之際，朱克伯格正面臨來自投資者逼宮下台的壓力。

朱克伯格作為公司史上唯一CEO，且取得過巨大成功，投資者為何要逼他辭職？

近年，Meta在公司利潤大幅下滑和經濟逆轉的情況下，開始向元宇宙（Metaverse）投入代價高昂的技術轉型。今年以來Meta 的股價從高位下跌了差不多70%，令 其股東變得焦躁不安。Meta最近解雇了 11,000 名員工（約佔其員工總數的 13%）以削減營運成本，但朱克伯格則不理投資者的勸告，繼續向苦苦掙扎的 Metaverse 計劃的Reality Labs，每年投入數十億美元的投資。

許多投資者因其 Facebook 和 Instagram 業務而投資Meta，這些業務曾經是Meta的提款機 (cash machine)，但在 Apple 增強其 IOS 平台的數據安全性之後，這些業務的廣告收入受到嚴重的打擊。投資者曾經表達擔憂，並希望 Meta 的高層將注意力集中在重建這些業務上。但取而代之的是朱克伯格的元宇宙宏願，即使這是正確的戰略決策(strategic decision)，但這些巨大的投資在未來的十年內都不會為投資者帶來任何的實際回報，這舉動令主要股東對朱克伯格感到憤怒。

此前，Facebook 的舉報人(whistle-blower) Frances Haugen對傳媒發出了強烈的呼籲，要求朱克伯格辭去其CEO一職，並表示公司需要一位專注於用戶安全和保護投資者的領導人。不少資深投資者更認為如果朱克伯格沒有控制超過 54% 的公司投票權，激進投資者(activist investors)早早便會提議更換CEO和董事會成員的要求。

Meta燒錢谷元宇宙，引起部份投資者對朱克伯格不滿。﹙資料圖片﹚

那麼Meta的未來應該怎麼發展？

筆者認為，朱克伯格應該向貝索斯 (Jeff Bezos) 學習，他去年將亞馬遜的CEO 職位交給了 Andy Jassy，並在給亞馬遜員工的一信中說道：擔任亞馬遜CEO 是一項重大責任，令他很難將注意力集中在公司未來的戰略決策上。貝索斯認為專業的CEO 可以更好地照顧企業及其員工，辭去 CEO 的職務後，他把更多時間專注於啟動他的私人航天公司 Blue Origin 以及其應對氣候變化的業務上，且同時以最大股東的身份，在亞馬遜保持自身的巨大影響力，並為公司提供戰略方向。

要是朱克伯格能盡量以自身的資源發展他的元宇宙宏願，並且減少他對Meta核心業務的干擾，Meta 應該會很快重歸投資者的懷抱。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有LCID, SOFI, GRAB, PRE 和 DWAC 的股票和相關的衍生工具。

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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